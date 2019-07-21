Ersun Yanal istedi Comolli bitirecek!

Fenerbahçe'de transfer operasyonu yeniden başlıyor. Yönetim Eljif Elmas'ın satışından sonra tekrar harekete geçecek. İlk hedef hala Luiz Gustavo. Sami Khedira’ya da teklif götürüldü. Bu ikili olmazsa rota Lima’ya dönecek. Sakatlık geçmişi korkutan Fejsa ise son seçenek. İşte son durum... Fenerbahçe transfer haberleri...

Fenerbahçe transferde yeniden düğmeye basıyor.



Eljif Elmas bavulları topladı. 19 yaşındaki yıldızın, arkadaşları ile de vedalaştığı bildirildi. Eljif'in yarın İtalya'ya gidip sağlık kontrolünden girmesi ve Napoli'ye 5 yıllık imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe bu satıştan 18 milyon euro alacak ve operasyon yeniden start alacak.

İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki yıldızlarda son durum...

LUCAS LİMA:

Palmeıras'a yakınlığıyla bilinen Nosso Palestra adlı internet sitesi 29 yaşındaki on numara için Fenerbahçe'nin hala devrede olduğunu duyurdu. Haber sarı-lacivertli kulübe yakın kaynaklara dayandırıldı. Önceki teklifin 1.5 milyon euro kiralama ve 7.5 milyon euro satın alma opsiyonu olduğu bildirildi.

Kanarya'nın Lima dosyasını henüz rafa kaldırmadığı vurgulandı.



LUİZ GUSTAVO:

Maliyeti yüksek olsa da Fenerbahçe'nin listesinde hala 1 numarada yer alıyor. 31 yaşındaki Brezilyalı için Marsilya'ya yapılan teklifin Eljif Elmas'ın satışının ardından biraz daha yükseltilmesi bekleniyor.

Marsilya'nın da Gustavo'nun ayrılığına karşı hazırlığını yaptığı ve Kolombiya'nın Junior FC takımından 25 yaşındaki Victor Cantillo'yu transfer edeceği belirtildi.



SAMİ KHEDİRA:

Tuttomercato ve Sky Sport, Juventus'un gözden çıkardığı Alman orta saha için Bundesliga ve Fenerbahçe'den teklif olduğunu açıkladı.

32 yaşındaki oyuncunun yeni adresinin önümüzdeki hafta belli olabileceği bildirildi.

Khedira 2015 yılında Real Madrid'den Juventus'a transfer olmuş ve siyah-beyazlı ekipte 127 maçta 21 gol, 13 asistlik performans sergilemişti.



LJUBOMİR FEJSA:

Benficalı Ljubomir Fejsa ön libero listesinde en alt sıraya düşse de son seçenek olarak hala gündemde...

Ersun Yanal, geçirdiği ağır sakatlıklar ve uzun süre sahalardan uzak kalması nedeniyle Sırp orta sahaya çekimser yaklaşıyor.

Daha önce prensipte anlaşılan 30 yaşındaki oyuncunun yönetimden haber beklediği belirtildi. Fejsa için Galatasaray da devreye girmişti.