21 Temmuz 2019, Pazar

FENERBAHÇE

‘Kadıköy’ü ayaklandırır’

‘Kadıköy’ü ayaklandırır’
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 21.07.2019

ile oynanan hazırlık maçında 2 gol atan Vedat Muriç, sosyal medyayı salladı. İşte Kosovalı golcüye gelen övgüler: #Allah'ım çok şükür topa vurmayı bilen bir forvetimiz oldu. #Vedat Muriç bu sene Kadıköy'ü ayaklandırır. #Hazırlık maçında Slimani'nin bir sezonda attığı kadar gol attı. #Vedat Muriç: 35 milyon euro.

ile oynanan hazırlık maçında 2 gol atan Vedat Muriç, sosyal medyayı salladı. İşte Kosovalı golcüye gelen övgüler: #Allah'ım çok şükür topa vurmayı bilen bir forvetimiz oldu. #Vedat Muriç bu sene Kadıköy'ü ayaklandırır. #Hazırlık maçında Slimani'nin bir sezonda attığı kadar gol attı. #Vedat Muriç: 35 milyon euro.

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