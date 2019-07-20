Nestorovski Fenerbahçe'yi reddetti

Bir golcü daha alacağı belirtilen Fenerbahçe'nin Ilija Nestorovski'den olumsuz yanıt aldığı ileri sürüldü. Haberi İtalyan 'Tuttoudinese. it' sitesi verdi.

Palermo ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan 29 yaşındaki Makedon forvetin sarı- lacivertli takımın teklifini kabul etmediği ve kariyerini Çizme'de sürdürmek için Udinese'yi tercih ettiği öne sürüldü.