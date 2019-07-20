20 Temmuz 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Eljif Elmas rekorla gidiyor

Elmas rekorla gidiyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.07.2019

Eljif Elmas'ın en geç pazartesi günü Napoli'ye imza atacağı belirtildi. İtalyan basını, Napoli'nin Marko Rog'u Cagliari'ye sattıktan sonra Makedon futbolcuyu sağlık kontrolüne çağıracağını yazdı. Il Mattino: Napoli, Fenerbahçe ile 18 milyon euro’ya el sıkıştı. Eljif en geç pazartesi İtalya’ya gelecek

Il Mattino, Fenerbahçe ile anlaşmanın tamamlandığını belirtirken, sarı-lacivertli takıma 18 milyon euro bonservis bedeli ile 2 milyon euro da bonus ödeneceğini ifade etti. Bunun kulüp tarihinde bir rekor olacağı kaydedildi. 5 yıllık sözleşme imzalanacak Elmas'ın ise 1.5 milyon euro net maaş alacağı bildirildi.

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Kanarya'da sözleşmesi sona eren 'in durumu belirsizliğini koruyor. Kaptanın fotoğrafının resmi sitedeki A Takım kadrosundan hala çıkarılmaması ise dikkat çekiyor. Sözleşmesi biten diğer futbolcular siteden kaldırıldı. Bu durum 37 yaşındaki kalecinin takımda kalma ihtimalinin hala devam ettiği şeklinde yorumlandı.

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