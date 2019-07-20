20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Leicester’a Zajc tavsiyesi
Giriş Tarihi: 20.07.2019
İngiliz basını, orta sahaya 'saldırgan' bir oyuncu arayan Leicester City'nin teknik patronu Rodgers'a Miha Zajc'ı tavsiye etti. Leicestermercury gazetesindeki haberde, Zajc için, "Topla ve topsuz sürekli hareket halinde çok aktif bir oyuncu. Enerjisi ve coşkusu ile faydalı olabilir. Fenerbahçe'nin de paraya ihtiyacı var" yorumu yapıldı.
İngiliz basını, orta sahaya 'saldırgan' bir oyuncu arayan Leicester City'nin teknik patronu Rodgers'a Miha Zajc'ı tavsiye etti. Leicestermercury gazetesindeki haberde, Zajc için, "Topla ve topsuz sürekli hareket halinde çok aktif bir oyuncu. Enerjisi ve coşkusu ile faydalı olabilir. Fenerbahçe'nin de paraya ihtiyacı var" yorumu yapıldı.
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