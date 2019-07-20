20 Temmuz 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Leicester’a Zajc tavsiyesi

Leicester’a Zajc tavsiyesi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.07.2019

basını, orta sahaya 'saldırgan' bir oyuncu arayan 'nin teknik patronu Rodgers'a Miha Zajc'ı tavsiye etti. Leicestermercury gazetesindeki haberde, Zajc için, "Topla ve topsuz sürekli hareket halinde çok aktif bir oyuncu. Enerjisi ve coşkusu ile faydalı olabilir. Fenerbahçe'nin de paraya ihtiyacı var" yorumu yapıldı.

basını, orta sahaya 'saldırgan' bir oyuncu arayan 'nin teknik patronu Rodgers'a Miha Zajc'ı tavsiye etti. Leicestermercury gazetesindeki haberde, Zajc için, "Topla ve topsuz sürekli hareket halinde çok aktif bir oyuncu. Enerjisi ve coşkusu ile faydalı olabilir. Fenerbahçe'nin de paraya ihtiyacı var" yorumu yapıldı.

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