20 Temmuz 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin eski hocası Cocu: Ara vermek yaradı

Cocu: Ara vermek yaradı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.07.2019

Derby County'nin başına geçen Phillip Cocu, Fenerbahçe'deki 3 aylık döneminin ardından futbola ara vermek için takım çalıştırmadığını söyledi. 44 yaşındaki teknik adam, "20 sezon boyunca oynadım. Sonra ara vermeden antrenör ve asistan oldum. 'de aralıksız 11 yıl görev aldım. Ara vermek bana iyi geldi" dedi.

Derby County'nin başına geçen Phillip Cocu, Fenerbahçe'deki 3 aylık döneminin ardından futbola ara vermek için takım çalıştırmadığını söyledi. 44 yaşındaki teknik adam, "20 sezon boyunca oynadım. Sonra ara vermeden antrenör ve asistan oldum. 'de aralıksız 11 yıl görev aldım. Ara vermek bana iyi geldi" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Konoplyanka'da sona doğru Konoplyanka'da sona doğru
F.Bahçe'de Muriç şov yaptı! İşte yeni transferlerin isim isim performansı... F.Bahçe'de Muriç şov yaptı! İşte yeni transferlerin isim isim performansı...
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper! Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör