20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Berke Özer Westerlo’ya
Giriş Tarihi: 20.07.2019
Altay Bayındır'ın transferiyle 3. kaleci durumuna düşen Berke Özer, sezon sonuna kadar Belçika ekibi Westerlo'ya kiralanıyor. Yönetimin, Fenerbahçe'de yeterli şansı bulamayan 19 yaşındaki file bekçisini gelişmesi ve tecrübe kazanması için gönderme kararı aldığı ifade edildi.
Altay Bayındır'ın transferiyle 3. kaleci durumuna düşen Berke Özer, sezon sonuna kadar Belçika ekibi Westerlo'ya kiralanıyor. Yönetimin, Fenerbahçe'de yeterli şansı bulamayan 19 yaşındaki file bekçisini gelişmesi ve tecrübe kazanması için gönderme kararı aldığı ifade edildi. Westerlo'nun 2. başkanlığını Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya yapıyor. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı ifade edildi.
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