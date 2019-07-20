20 Temmuz 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Berke Özer Westerlo’ya

Berke, Westerlo’ya
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.07.2019

Altay Bayındır'ın transferiyle 3. kaleci durumuna düşen Berke Özer, sezon sonuna kadar Belçika ekibi Westerlo'ya kiralanıyor. Yönetimin, Fenerbahçe'de yeterli şansı bulamayan 19 yaşındaki file bekçisini gelişmesi ve tecrübe kazanması için gönderme kararı aldığı ifade edildi.

Altay Bayındır'ın transferiyle 3. kaleci durumuna düşen Berke Özer, sezon sonuna kadar Belçika ekibi Westerlo'ya kiralanıyor. Yönetimin, Fenerbahçe'de yeterli şansı bulamayan 19 yaşındaki file bekçisini gelişmesi ve tecrübe kazanması için gönderme kararı aldığı ifade edildi. Westerlo'nun 2. başkanlığını Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya yapıyor. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı ifade edildi.

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