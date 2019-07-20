20 Temmuz 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Reyes’in ümidi America

Reyes’in ümidi America
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.07.2019

'dan geri dönen Diego Reyes bu sezon da Fenerbahçe'nin başını ağrıtıyor... 26 yaşındaki stoper, henüz bir kulüp bulamadı. Meksika basını, Reyes'in ülkesine dönmek için Club America'dan teklif beklediğini ancak henüz resmi bir öneri almadığını yazdı.

'dan geri dönen Diego Reyes bu sezon da Fenerbahçe'nin başını ağrıtıyor... 26 yaşındaki stoper, henüz bir kulüp bulamadı. Meksika basını, Reyes'in ülkesine dönmek için Club America'dan teklif beklediğini ancak henüz resmi bir öneri almadığını yazdı. 1 yıl daha sözleşmesi olan Reyes'e takım bulmak için Comolli de tüm bağlantılarını kullanıyor.

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