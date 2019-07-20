20 Temmuz 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

19.07 kutlu olsun

19.07 kutlu olsun
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.07.2019

’ne özel açıklama yapan Fenerbahçe Başkan , “Bu büyük kulübün bir parçası olan tüm taraftarlarımızı kutlarım” diye konuştu.

Fenerbahçe Başkanı , olarak kabul edilen '19.07' tarihine özel açıklamalarda bulundu. Sarı- lacivertlilerin YouTube sayfasından yapılan paylaşımda Başkan Koç, yeni sezon formasıyla seslendi. Tüm Fenerbahçe camiasını selamladığını söyleyen Başkan Koç, "Bu büyük kulübün bir parçası olan, sonsuz bir fedakârlık ve aidiyet duygusuyla Fenerbahçe'nin yanında olan, yeri geldiğinde sarı-lacivert, yeri geldiğinde fener olan tüm taraftarlarımızın '19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü canı gönülden kutlarım" dedi. Başkan, "Cefakar taraftarımızla nice 19 Temmuzlar" diyerek sözlerini noktaladı.

FORMALI PAYLAŞIM
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 19.07 videosunda gelecek sezon sarılacivertlilerin giyeceği formayı giyerek konuşma yaptı.


ÖMÜR BOYU SÜRECEK ŞARKI
Fenerbahçe, "19.07" için futbolcuların da yer aldığı bir video klip yayınladı. Videoda Muriqi, "F.Bahçe güçtür", Sadık, "F.Bahçe aşktır", Emre, "F.Bahçe hayattır", Harun, "F.Bahçe sevdadır", H. Ali, "F.Bahçe armadır", Moses, "F.Bahçe sarıdır", Rodrigues, "F.Bahçe laciverttir", Tolgay, "F.Bahçe ömür boyu sürecek bir şarkıdır" dedi. Videonun sonunda takım, "F.Bahçeliler günümüz kutlu olsun" diyor.

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