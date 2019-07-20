20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Sarı-lacivertlilerin teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanı saat 10.30'da başladı. Fenerbahçeli futbolcular antrenmanın ilk yarım saatlik bölümünde salonda sakatlık önleyici çalışma yaptı. Ardından sahaya geçen futbolcular, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle antrenmanı sürdürdü. Üç grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe taktik çalıştı
Giriş Tarihi: 20.07.2019
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanı saat 10.30'da başladı. Fenerbahçeli futbolcular antrenmanın ilk yarım saatlik bölümünde salonda sakatlık önleyici çalışma yaptı. Ardından sahaya geçen futbolcular, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle antrenmanı sürdürdü. Üç grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe'nin hazırlıklarına bu akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edeceği bildirildi.
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