20 Temmuz 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe taktik çalıştı

Fenerbahçe taktik çalıştı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.07.2019

, yeni sezon hazırlıklarını 'nde sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktör yönetimindeki antrenmanı saat 10.30'da başladı. Fenerbahçeli futbolcular antrenmanın ilk yarım saatlik bölümünde salonda sakatlık önleyici çalışma yaptı. Ardından sahaya geçen futbolcular, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle antrenmanı sürdürdü. Üç grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
'nin hazırlıklarına bu akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edeceği bildirildi.

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