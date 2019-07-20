Konoplyanka'da sona doğru

Beklediği teklifleri alamayan Konoplyanka, siyah-beyaz armaya çok yakın. Ukrayna medyası da Yevhen için Fenerbahçe ile girilen yarışa değinip “Boğaz’ın Avrupa tarafı avantajlı” dedi.

Stoper, bek, orta saha derken, Beşiktaş asıl bombayı kanat takviyesinde patlatmak üzere... Siyah-beyazlı kulübün, uzun süredir peşinde olduğu Konoplyanka'yı ikna etme aşamasına geldiği bildirildi. Gelen haberlere göre Schalke'den ayrılacağı açıklanmasından itibaren 29 yaşındaki futbolcuyu kıskaca alan Beşiktaşlı yetkililer, büyük aşama kaydetti. Transferde önceliğini İspanyol ve Alman kulüplerine vermesine rağmen beklediği teklifi alamayan Ukraynalı sol kanat oyuncusu da Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaştı.

FENERBAHÇE İLE KIYASIYA REKABET

Daha önce oyuncuya 3.5 milyon euro ücret önereceği iddia edilen Beşiktaş'ın ne kadarlık bir teklifte bulunduğu bilgisine ulaşılamadı. Transfer gelişmesi dış basınında da yer buldu. Ukrayna medyasında Yevhen ile ilgilenen en ciddi kulübün Beşiktaş olduğu ifade edildi. Bu transferde F.Bahçe ile yaşanan kıyasıya rekabet için "Boğaz'ın Avrupa tarafı avantajlı" ifadesi kullanıldı. Hatta geçtiğimiz günlerde Sky Sport Almanya muhabiri Dirk Scharlmann, oyuncu ile Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiğini belirtmişti. Geçen sezon Schalke ile 21 maça çıkan Konoplyanka, sadece 1 gol, 1 asist üretmişti.

Schalke'den ayrılmak istediğini açıklayan Yevhen için 3 milyon euro'luk bir bonservis belirlediği konuşulurken, Beşiktaş'ın bu rakamı Lens'ten çıkarmak istediği ifade ediliyor. Yönetimin, takımın en yüksek maaşlarından birini alan Hollandalı kanat oyuncusunu gönderip, Konoplyanka'nın hem ücret hem de bonservisini çıkarmak istediği belirtiliyor. Ancak Lens'in ayrılığa sıcak bakmaması büyük engel.