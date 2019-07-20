Fenerbahçe'de Muriç şov!

Sarı-lacivertliler, sezon öncesi çalışmaları kapsamında ikinci hazırlık maçını 1. Lig ekibi Bursaspor ile Samandıra'da gerçekleştirdi. Yeni transferlerin boy gösterdiği ikinci hazırlık maçında Kanarya 2 0 rakibini Vedat Muric’in 2 golüyle mağlup etti. Olumlu sinyal verdi.

Fenerbahçe maça Harun, Sadık, Okan, Cebrail, Jailson, Tolgay, Tolga, Alper, Mehmet Ekici, Zajc, Vedat Muric 11'iyle çıktı. İlk yarıda oyuna hakim olan taraf Fenerbahçe'ydi. Sarı-lacivertliler 45+2'de Vedat Muric'in golüyle öne geçti. Soldan Cebrail'in ortasını Alper indirdi, Vedat boş kaleye topu yolladı.



İKİ YILDIZ İLK KEZ

İkinci yarıya Ozan, Hasan Ali, Moses, Rodrigues ve Max Kruse başladı. 51. dakikada Tolgay'ın kazanıp bekletmeden aktardığı topa Vedat Muric müthiş vurdu fark 2'ye çıktı. 68'de Emre, 69'da Allahyar oyuna dahil oldu. Kruse ve Rodrigues ilk kez F.Bahçe forması giydi. Kanarya maçın tamamında üstündü ve yeni sezon öncesi olumlu sinyaller verdi.



BURSASPOR OTOBÜSLE GELDİ

Bursaspor, Fenerbahçe ile oynadığı hazırlık maçına hacizden önceki akşam aldığı takım otobüsüyle gitti. 8 Mayıs'ta eski futbolcu Furkan Özçal'ın haciz koydurduğu otobüse el konmuştu. Bursa yönetimi gerekli bedeli ödeyerek otobüsü geri aldı. Öte yandan maç kadrosuna alınmayan kaleci Muhammed Şengezer'in Başakşehir ile transfer görüşmesi yaptığı belirtildi. Serkan YETİŞMİŞOĞLU



FARKLI İKİ DEVRE

Heyecanla beklenen 'yenilerin' eski sıkıntıları bitirip - bitiremeyeceğiydi. O yüzden ilk 45 bittiğinde konuşacak bir şey yoktu neredeyse. Kruse, Moses, Rodrigues'in oyuna girmesi, Ozan Tufan'ın orta sahaya katılması ve Hasan Ali güveniyle birlikte bir şeyler "bayağı" değişti. "Al topu–ver geri" oyuncuları yerine, öne oynamaya hevesli ve becerikliler işin içine girince, en azından daha etkili bir takım çıktı. Kruse'un orta saha özelliklerinden faydalanmak istediğini duymuştuk Ersun Yanal'ın. Bunu çok hissettirdi. Tek topla, yüzü dönük arkadaşını oyuna sokması ve pozisyon hazırlaması, kapanan takımlar karşısında, çözüm noktası yapabilir kendisini. Mini yorum Gürcan Bilgiç