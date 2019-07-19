19 Temmuz 2019, Cuma
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Volkan Ballı’dan transfer müjdesi
Giriş Tarihi: 19.07.2019
Fikstür çekiminin yapıldığı önceki gece basına konuşan F.Bahçe İdari Menajeri Volkan Ballı, transfer çalışmaları ile ilgili kısa ve net konuştu. Ballı, "Transfer konusunda fazla konuşmak istemiyorum.
Fikstür çekiminin yapıldığı önceki gece basına konuşan Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı, transfer çalışmaları ile ilgili kısa ve net konuştu. Ballı, "Transfer konusunda fazla konuşmak istemiyorum. Sayın başkanımız ve transfer komitesi çalışmaya devam ediyor. Eksik yerlere tamamlamalar gerçekleştirilecek. Lige hazır şekilde başlamak istiyoruz" dedi.
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