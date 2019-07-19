19 Temmuz 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Volkan Ballı’dan transfer müjdesi

Volkan Ballı’dan transfer müjdesi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 19.07.2019

Fikstür çekiminin yapıldığı önceki gece basına konuşan F.Bahçe İdari Menajeri , transfer çalışmaları ile ilgili kısa ve net konuştu. Ballı, "Transfer konusunda fazla konuşmak istemiyorum.

Fikstür çekiminin yapıldığı önceki gece basına konuşan Fenerbahçe İdari Menajeri , transfer çalışmaları ile ilgili kısa ve net konuştu. Ballı, "Transfer konusunda fazla konuşmak istemiyorum. Sayın başkanımız ve transfer komitesi çalışmaya devam ediyor. Eksik yerlere tamamlamalar gerçekleştirilecek. Lige hazır şekilde başlamak istiyoruz" dedi.

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