19 Temmuz 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Samandıra’da yüzler gülüyor

Samandıra’da yüzler gülüyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 19.07.2019

'nda 10 gün süren kamp çalışmasının ardından İstanbul'a dönen Fenerbahçe, tesislerinde antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, günü çift idmanla tamamlanıyor.

Topuk Yaylası'nda 10 gün süren kamp çalışmasının ardından İstanbul'a dönen Fenerbahçe, tesislerinde antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, günü çift idmanla tamamlanıyor. Dün sabah kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapan F.Bahçe, akşam ise taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi.

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