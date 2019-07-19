Samandıra’da yüzler gülüyor

Topuk Yaylası'nda 10 gün süren kamp çalışmasının ardından İstanbul'a dönen Fenerbahçe, tesislerinde antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, günü çift idmanla tamamlanıyor.

Topuk Yaylası'nda 10 gün süren kamp çalışmasının ardından İstanbul'a dönen Fenerbahçe, tesislerinde antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, günü çift idmanla tamamlanıyor. Dün sabah kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapan F.Bahçe, akşam ise taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi.