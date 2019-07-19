19 Temmuz 2019, Cuma

FENERBAHÇE

UEFA'dan Fenerbahçe'ye men cezası yok!

UEFA'dan Fenerbahçe'ye müjde!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 19.07.2019

, 'ye men cezası vermedi! Sarı lacivertli ekibe FFP çerçevesinde çeşitli yaptırımlar uygulanacak.

Ayrıntılar birazdan...
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'de flaş ayrılık! F.Bahçe'de flaş ayrılık!
F.Bahçe'de Ersun Yanal iki transfere engel oldu! F.Bahçe'de Ersun Yanal iki transfere engel oldu!
F.Bahçe Bursaspor hazırlık maçı saat kaçta hangi kanalda? F.Bahçe Bursaspor hazırlık maçı saat kaçta hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör