19 Temmuz 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Berke Özer, Westerlo'da

F.Bahçe'de flaş ayrılık!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 19.07.2019 Giriş Tarihi: 19.07.2019

'nin genç kalecisi , 'nın ekibine 1 yıllığına kiralandı.

'nin 19 yaşındaki genç file bekçisi , Avrupa'nın yolunu tutuyor. Sarı lacivertli ekip, Berke'yi bir sezonluğuna 'ya kiralık gönderme kararı aldı.

ekibi Westerlo'nun İkinci Başkanı Hasan Çetinkaya, A Spor'a yaptığı açıklamada Berke Özer'in kiralanması konusunda Fenerbahçe'yle anlaştıklarını ve işin imzaya kaldığını belirtti. Transferin bittiğini söyleyen Çetinkaya transfer için kulüp binasında olduklarını ve işin kısa sürede resmiyete dönüşeceğini söyledi.

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