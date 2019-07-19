19 Temmuz 2019, Cuma
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Belçika ekibi Westerlo'nun İkinci Başkanı Hasan Çetinkaya, A Spor'a yaptığı açıklamada Berke Özer'in kiralanması konusunda Fenerbahçe'yle anlaştıklarını ve işin imzaya kaldığını belirtti. Transferin bittiğini söyleyen Çetinkaya transfer için kulüp binasında olduklarını ve işin kısa sürede resmiyete dönüşeceğini söyledi.
Berke Özer, Westerlo'da
Güncelleme Tarihi: 19.07.2019 Giriş Tarihi: 19.07.2019
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer, Belçika'nın Westerlo ekibine 1 yıllığına kiralandı.
Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki genç file bekçisi Berke Özer, Avrupa'nın yolunu tutuyor. Sarı lacivertli ekip, Berke'yi bir sezonluğuna Westerlo'ya kiralık gönderme kararı aldı.
Belçika ekibi Westerlo'nun İkinci Başkanı Hasan Çetinkaya, A Spor'a yaptığı açıklamada Berke Özer'in kiralanması konusunda Fenerbahçe'yle anlaştıklarını ve işin imzaya kaldığını belirtti. Transferin bittiğini söyleyen Çetinkaya transfer için kulüp binasında olduklarını ve işin kısa sürede resmiyete dönüşeceğini söyledi.
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