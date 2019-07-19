19 Temmuz 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe’nin rakibi Bursa

F.Bahçe’nin rakibi Bursa
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 19.07.2019

Sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bugün ikinci hazırlık maçına çıkacak. Daha önce 'u 2-0 yenen sarı-lacivertliler, bugün de ile kozlarını paylaşacak.

Samandıra 'nde saat 18.30'da başlayacak müsabaka F.Bahçe'nin youtube hesabından ve FB TV'den canlı yayınlanacak.

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