19 Temmuz 2019, Cuma
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Fenerbahçe’nin rakibi Bursa
Giriş Tarihi: 19.07.2019
Sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bugün ikinci hazırlık maçına çıkacak. Daha önce Boluspor'u 2-0 yenen sarı-lacivertliler, bugün de Bursaspor ile kozlarını paylaşacak.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde saat 18.30'da başlayacak müsabaka F.Bahçe'nin youtube hesabından ve FB TV'den canlı yayınlanacak.
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