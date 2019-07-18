18 Temmuz 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Comolli altyapı hocası için ilan verdi

Comolli altyapı hocası için ilan verdi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.07.2019

Sportif Direktörü Damien Comolli, iş dünyasının platformu olan Linkedin’e altyapı hocası için ilan verdi.

'nin Sportif Direktörü Damien Comolli ilginç bir işe imza attı. Fenerbahçe'de altyapı hocası için platformu Linkedin'e ilan veren Comolli alışılmadık bir metot uygulamış oldu. İlanda ise başvuracak kişilerin Pro Lisans, üst seviyede futbol tecrübesi, deneyimli ve iletişim becerisi yüksek şartları koşuldu.


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