17 Temmuz 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.07.2019

hazırlıklarına 'nde akşam saatlerinde yaptığı günün 2'nci antrenmanıyla devam etti.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.30'da koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla son buldu.

, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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