17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.30'da koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla son buldu.
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Giriş Tarihi: 17.07.2019
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı günün 2'nci antrenmanıyla devam etti.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.30'da koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla son buldu.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
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