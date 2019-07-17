17 Temmuz 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Josef de Souza pahalı geldi
Giriş Tarihi: 17.07.2019
Sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezon başında 12 milyon euro bedelle Al Ahli'ye sattığı Josef için harekete geçmişti.
Arap ekibinde yıllık 6 milyon euro kazanan Brezilyalı orta saha, sarı-lacivertliler için 1.5 milyon euro feda edebileceğini iletmişti. Ancak 3 milyon euro'dan yukarı çıkmak istemeyen F.Bahçe Yönetimi, teknik direktör Ersun Yanal'ın da bu transfer ısrarcı olmamasından dolayı görüşmeleri askıya aldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"