17 Temmuz 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Josef de Souza pahalı geldi

Josef de Souza pahalı geldi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.07.2019

Sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezon başında 12 milyon euro bedelle Al Ahli'ye sattığı Josef için harekete geçmişti.

Arap ekibinde yıllık 6 milyon euro kazanan Brezilyalı orta saha, sarı-lacivertliler için 1.5 milyon euro feda edebileceğini iletmişti. Ancak 3 milyon euro'dan yukarı çıkmak istemeyen F.Bahçe Yönetimi, teknik direktör 'ın da bu transfer ısrarcı olmamasından dolayı görüşmeleri askıya aldı.
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