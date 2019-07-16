16 Temmuz 2019, Salı

FENERBAHÇE

Yuvaya dönüyor

Yuvaya dönüyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.07.2019

’un, ’da gözden düşen eski yıldızı Coutinho’yu satın alma opsiyonuyla kiralamak için ilk teklifini ilettiği iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan , eski yıldızı Philippe Coutinho'yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. 2017-2018 sezonunun devre arasında 145 milyon euro'ya 'ya satılan 27 yaşındaki Brezilyalı on numara için iki yıllık kiralama teklifi yapıldığı iddia edildi. Katalan devinde gözden düşen on numara için yapılan teklifte satın alma opsiyonunun da bulunduğu kaydedildi. Barça'nın henüz teklife yanıt vermediği aktarılırken; ilk etapta direkt satış fikrine daha sıcak baktığı vurgulandı. Liverpool formasıyla 201 karşılaşmada 54 gol, 45 asistle oynayan Coutinho, Barcelona'daki performansıyla eleştirilerin odağı olmuştu.
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