16 Temmuz 2019, Salı

FENERBAHÇE

Elmas’a bır adım kaldı

Elmas’a bır adım kaldı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.07.2019

Il Matino: , Rog’un Frankfurt’a satışının tamamlanmasının ardından Eljif’i açıklayacak.

Eljif Elmas için gözler artık KAP'ta... İtalyan Il Mattino gazetesi, 'nin orta saha oyuncusu Marko Rog'un 'a satışını tamamlamak üzere olduğunu belirterek, ardından Elmas'ın transferinin duyurulacağını belirtti. ile 13 milyon euro ile başlayan pazarlığın 16 milyon euro+bonuslar üzerinde sonuçlandığı da ifade edildi. Napoli'nin Rog'un satışından gelecek 20 milyon euro'yu Eljif'in transferi için kullanacağı dile getirildi. Fenerbahçe, 19 yaşındaki Elmas'ı 2017'da Makedonya temsilcisi Rabotnicki'den 180 bin euro'ya almıştı.

NAPOLİ İÇİN MÜTHİŞ OLUR

Goran Pandev, Napoli'nin Eljif Elmas'ı etmesinin müthiş bir iş olacağını söyledi. Eski G.Saraylı Makedon futbolcu, "Eljif, Avrupa'nın en iyi genç yetenekleri arasında. Onunla konuştum, bana bir şey söylemedi. Fakat İtalya'da oynamaktan mutlu olurdu. Orta sahanın her yerinde oynar, Napoli onun için uygun bir kulüp" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'ye 1 santrfor 1 orta saha! F.Bahçe'ye 1 santrfor 1 orta saha!
İşte F.Bahçe'nin dünya yıldızı forveti! Muriç'i yedek bırakacak İşte F.Bahçe'nin dünya yıldızı forveti! Muriç'i yedek bırakacak
F.Bahçe'den G.Saray'a bir transfer çalımı daha! Bu hafta açıklanacak F.Bahçe'den G.Saray'a bir transfer çalımı daha! Bu hafta açıklanacak
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör