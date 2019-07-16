16 Temmuz 2019, Salı
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NAPOLİ İÇİN MÜTHİŞ OLUR
Goran Pandev, Napoli'nin Eljif Elmas'ı transfer etmesinin müthiş bir iş olacağını söyledi. Eski G.Saraylı Makedon futbolcu, "Eljif, Avrupa'nın en iyi genç yetenekleri arasında. Onunla konuştum, bana bir şey söylemedi. Fakat İtalya'da oynamaktan mutlu olurdu. Orta sahanın her yerinde oynar, Napoli onun için uygun bir kulüp" ifadelerini kullandı.
Elmas’a bır adım kaldı
Giriş Tarihi: 16.07.2019
Il Matino: Napoli, Rog’un Frankfurt’a satışının tamamlanmasının ardından Eljif’i açıklayacak.
Eljif Elmas için gözler artık KAP'ta... İtalyan Il Mattino gazetesi, Napoli'nin orta saha oyuncusu Marko Rog'un Eintracht Frankfurt'a satışını tamamlamak üzere olduğunu belirterek, ardından Elmas'ın transferinin duyurulacağını belirtti. Fenerbahçe ile 13 milyon euro ile başlayan pazarlığın 16 milyon euro+bonuslar üzerinde sonuçlandığı da ifade edildi. Napoli'nin Rog'un satışından gelecek 20 milyon euro'yu Eljif'in transferi için kullanacağı dile getirildi. Fenerbahçe, 19 yaşındaki Elmas'ı 2017'da Makedonya temsilcisi Rabotnicki'den 180 bin euro'ya almıştı.
NAPOLİ İÇİN MÜTHİŞ OLUR
Goran Pandev, Napoli'nin Eljif Elmas'ı transfer etmesinin müthiş bir iş olacağını söyledi. Eski G.Saraylı Makedon futbolcu, "Eljif, Avrupa'nın en iyi genç yetenekleri arasında. Onunla konuştum, bana bir şey söylemedi. Fakat İtalya'da oynamaktan mutlu olurdu. Orta sahanın her yerinde oynar, Napoli onun için uygun bir kulüp" ifadelerini kullandı.
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