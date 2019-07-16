16 Temmuz 2019, Salı
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Özil yüzünden Fekir’i alamıyor
Giriş Tarihi: 16.07.2019
Daily Mirror, Arsenal'in Mesut Özil'i satamadığı için Nabil Fekir'i transfer edemediğini yazdı.
Kırmızı-beyazlıların, maaşının bir kısmını karşılamaya hazır olmasına rağmen Özil'e henüz hiçbir teklif gelmediği kaydedildi. Fekir'in İspanyol ekiplerine kaptırılmak üzere olduğu belirtildi. F.Bahçe de Mesut'un yüksek maaşı nedeniyle geri adım atmıştı.
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