16 Temmuz 2019, Salı

FENERBAHÇE

Özil yüzünden Fekir’i alamıyor

Özil yüzünden Fekir’i alamıyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.07.2019

, 'in 'i satamadığı için Nabil 'i transfer edemediğini yazdı.

Kırmızı-beyazlıların, maaşının bir kısmını karşılamaya hazır olmasına rağmen Özil'e henüz hiçbir teklif gelmediği kaydedildi. 'in İspanyol ekiplerine kaptırılmak üzere olduğu belirtildi. F.Bahçe de Mesut'un yüksek maaşı nedeniyle geri adım atmıştı.
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