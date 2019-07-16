16 Temmuz 2019, Salı

FENERBAHÇE

Alper Potuk’a Sivas kancası

Alper Potuk’a Sivas kancası
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.07.2019

'ın yeni sezon planları arasında yer almayan için 'un devreye girdiği öğrenildi.

Kadroda düşünülmeyen için devrede... Kırmızı- beyazlı ekip, 28 yaşındaki oyuncunun maaşının yarısını ödemek şartıyla kiralama önerisi sundu. de 1.8 milyon euro'luk maliyeti olan tecrübeli ismi göndermek istiyor. Alper'in tavrına göre bu transferin şekilleneceği ifade edildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'ye 1 santrfor 1 orta saha! F.Bahçe'ye 1 santrfor 1 orta saha!
İşte F.Bahçe'nin dünya yıldızı forveti! Muriç'i yedek bırakacak İşte F.Bahçe'nin dünya yıldızı forveti! Muriç'i yedek bırakacak
F.Bahçe'den G.Saray'a bir transfer çalımı daha! Bu hafta açıklanacak F.Bahçe'den G.Saray'a bir transfer çalımı daha! Bu hafta açıklanacak
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör