16 Temmuz 2019, Salı
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Alper Potuk’a Sivas kancası
Giriş Tarihi: 16.07.2019
Ersun Yanal'ın yeni sezon planları arasında yer almayan Alper Potuk için Sivasspor'un devreye girdiği öğrenildi.
Kadroda düşünülmeyen Alper Potuk için Sivasspor devrede... Kırmızı- beyazlı ekip, 28 yaşındaki oyuncunun maaşının yarısını ödemek şartıyla kiralama önerisi sundu. Fenerbahçe de 1.8 milyon euro'luk maliyeti olan tecrübeli ismi göndermek istiyor. Alper'in tavrına göre bu transferin şekilleneceği ifade edildi.
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