16 Temmuz 2019, Salı
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Mert Çetin atağı
Giriş Tarihi: 16.07.2019
Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği’nin 22 yaşındaki stoperi için teklif yaptı. Başkent ekibi 2.5 milyon euro talep etti. G.Saray da devrede.
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, stoper Mert Çetin için Gençlerbirliği'ne teklif yaptı. Yönetim, Galatasaray'ın da istediği 22 yaşındaki oyuncu için resmi hamle yaparak bir adım öne geçerken, başkent ekibinin 2.5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği bildirildi. Görüşmeler sürüyor. 3 kez U21 Milli Takımı'nda görev yapan Mert sağ ve sol stoper oynayabiliyor. Geçen sezon Spor Toto 1. Lig ve Türkiye Kupası'nda 26 maçta forma giyip, 1 gol attı. Mert'in Gençlerbirliği ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
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