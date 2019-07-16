16 Temmuz 2019, Salı

FENERBAHÇE

Mert Çetin atağı

Mert Çetin atağı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.07.2019

Sarı-lacivertliler, ’nin 22 yaşındaki stoperi için teklif yaptı. Başkent ekibi 2.5 milyon euro talep etti. G.Saray da devrede.

çalışmalarına devam eden , stoper için 'ne teklif yaptı. Yönetim, 'ın da istediği 22 yaşındaki oyuncu için resmi hamle yaparak bir adım öne geçerken, başkent ekibinin 2.5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği bildirildi. Görüşmeler sürüyor. 3 kez U21 'nda görev yapan Mert sağ ve sol stoper oynayabiliyor. Geçen sezon 1. Lig ve 'nda 26 maçta forma giyip, 1 gol attı. Mert'in Gençlerbirliği ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
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