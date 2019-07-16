16 Temmuz 2019, Salı
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
Giriş Tarihi: 16.07.2019
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.
Açıklamada, milli takımlar sebebiyle takıma geç katılan Hasan Ali Kaldırım, Eljif Elmas ve Miha Zajc ile yeni transferler Vedat Muric ve Garry Rodrigues'in de antrenmanda yer aldığı kaydedildi.
Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.
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