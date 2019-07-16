16 Temmuz 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.07.2019

, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Açıklamada, milli takımlar sebebiyle takıma geç katılan , Eljif Elmas ve Miha Zajc ile yeni transferler Vedat Muric ve Garry Rodrigues'in de antrenmanda yer aldığı kaydedildi.

, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.



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