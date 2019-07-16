16 Temmuz 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe yeni formalarını perşembe günü tanıtacak

F.Bahçe yeni formalarını perşembe günü tanıtacak
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.07.2019

, 2019 - 2020 sezonunda giyeceği yeni formalarını, perşembe günü düzenleyeceği lansmanla taraftarlarına tanıtacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Spor Kulübü Futbol A Takımı'nın 2019 - 2020 sezonu boyunca giyeceği formaların tanıtımı, 18 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'da Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirilecek bir organizasyonla yapılacak.
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