16 Temmuz 2019, Salı

FENERBAHÇE

F.Bahçelilere iç çektiren kare!

F.Bahçelilere iç çektiren kare!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.07.2019

Sosyal medyaya dün düşen fotoğraflar arasında en çok konuşulanı ve Merih Demiral'dı....

'un idmanındaki görüntü, taraftarlarına iç çektirdi. Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişmesine rağmen kadroda kendisine yer bulamayan 21 yaşındaki stoper, dünya yıldızı Ronaldo ile takım arkadaşı oldu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'ye 1 santrfor 1 orta saha! F.Bahçe'ye 1 santrfor 1 orta saha!
İşte F.Bahçe'nin dünya yıldızı forveti! Muriç'i yedek bırakacak İşte F.Bahçe'nin dünya yıldızı forveti! Muriç'i yedek bırakacak
F.Bahçe'den G.Saray'a bir transfer çalımı daha! Bu hafta açıklanacak F.Bahçe'den G.Saray'a bir transfer çalımı daha! Bu hafta açıklanacak
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör