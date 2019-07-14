14 Temmuz 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Zajc’a Betis talip

Zajc’a Betis talip
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.07.2019

kapıyı 9 milyon euro’dan açtı Miha giderse ortaya iki futbolcu alınacak.

'ın iyi bir teklif gelirse 'satılabilir' raporu verdiği Miha Zajc'a talip oldu. İspanyol basınında yer alan haberde; forvete Iglesias, sol beke Moreno'yu etmek isteyen temsilcisinin orta sahasını da Fenerbahçeli futbolcu ile güçlendirmek istediği belirtildi. Zajc için 'saldırgan bir orta saha oyuncusu' yorumu yapılan haberde Betis'in ile temasa geçerek bonservis için istenen rakamı sorduğu belirtildi. Sarı-lacivertli ekibin devre arasında 3.5 milyon euro bonservis+ karşılığında Empoli'den transfer ettiği 25 yaşındaki ön libero için 9 milyon euro talep ettiği belirtildi. Zajc giderse orta sahaya 2 oyuncu transfer edilecek.
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