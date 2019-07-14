14 Temmuz 2019, Pazar
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Zajc’a Betis talip
Giriş Tarihi: 14.07.2019
Fenerbahçe kapıyı 9 milyon euro’dan açtı Miha giderse ortaya iki futbolcu alınacak.
Ersun Yanal'ın iyi bir teklif gelirse 'satılabilir' raporu verdiği Miha Zajc'a Real Betis talip oldu. İspanyol basınında yer alan haberde; forvete Iglesias, sol beke Moreno'yu transfer etmek isteyen La Liga temsilcisinin orta sahasını da Fenerbahçeli futbolcu ile güçlendirmek istediği belirtildi. Zajc için 'saldırgan bir orta saha oyuncusu' yorumu yapılan haberde Betis'in Fenerbahçe ile temasa geçerek bonservis için istenen rakamı sorduğu belirtildi. Sarı-lacivertli ekibin devre arasında 3.5 milyon euro bonservis+Salih Uçan karşılığında Empoli'den transfer ettiği 25 yaşındaki ön libero için 9 milyon euro talep ettiği belirtildi. Zajc giderse orta sahaya 2 oyuncu transfer edilecek.
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