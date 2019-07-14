14 Temmuz 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Derrick Williams Fenerbahçe Beko'da

F.Bahçe'den bomba transfer! 1 yıllık anlaşma
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 14.07.2019 Giriş Tarihi: 14.07.2019

Turkis Airlines Euroleague'deki temsilcimiz Beko, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Nando De Colo ve Leo Westermann transferlerinde mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, son olarak forması giyen yıldız basketbolcu ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

, yaptığı son hamlesiyle birlikte NBA'e giden Nicolo Melli'nin yerini doldurmayı başardı.

Eurohoops'un haberine göre; , EuroLeague devi Fenerbahçe Beko ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Beko'nun lider tamamladığı normal sezonda playoffun bir galibiyet uzağında kalan ekibinde 13,4 sayı ve 4,2 ribaund ortalamaları ile oynayan Williams, dikkat çeken performanslara imza atmıştı.

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