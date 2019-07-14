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Derrick Williams Fenerbahçe Beko'da
Güncelleme Tarihi: 14.07.2019 Giriş Tarihi: 14.07.2019
Turkis Airlines Euroleague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Nando De Colo ve Leo Westermann transferlerinde mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, son olarak Bayern Münih forması giyen yıldız basketbolcu Derrick Williams ile 1 yıllık anlaşma sağladı.
Fenerbahçe, yaptığı son transfer hamlesiyle birlikte NBA'e giden Nicolo Melli'nin yerini doldurmayı başardı.
Eurohoops'un haberine göre; Derrick Williams, Turkish Airlines EuroLeague devi Fenerbahçe Beko ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe Beko'nun lider tamamladığı normal sezonda playoffun bir galibiyet uzağında kalan Almanya ekibinde 13,4 sayı ve 4,2 ribaund ortalamaları ile oynayan Williams, dikkat çeken performanslara imza atmıştı.
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