Derrick Williams Fenerbahçe Beko'da

Turkis Airlines Euroleague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Nando De Colo ve Leo Westermann transferlerinde mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, son olarak Bayern Münih forması giyen yıldız basketbolcu Derrick Williams ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, yaptığı son transfer hamlesiyle birlikte NBA'e giden Nicolo Melli'nin yerini doldurmayı başardı.

Eurohoops'un haberine göre; Derrick Williams, Turkish Airlines EuroLeague devi Fenerbahçe Beko ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Beko'nun lider tamamladığı normal sezonda playoffun bir galibiyet uzağında kalan Almanya ekibinde 13,4 sayı ve 4,2 ribaund ortalamaları ile oynayan Williams, dikkat çeken performanslara imza atmıştı.