14 Temmuz 2019, Pazar

FENERBAHÇE

7 futbolcuya 5.7 milyon euro

7 futbolcuya 5.7 milyon euro
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.07.2019

Sarı-lacivertliler, şu ana kadar ettiği 7 oyuncu için 5 milyon 750 bin euro bonservis bedeli ödedi.

Transferde tam gaz giden , Garry Rodrigues ile birlikte bu sezon 7'nci oyuncuyu kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli ekip renklerine bağladığı , , , , Rodrigues, Sağlam ve için toplam 5 milyon 750 bin euro bonservis bedeli ödedi. Bunun 3.5 milyon euro'su Muriç için Rizespor'a (ayrıca 4 futbolcu verildi) giderken, kaleci Altay'a karşılık MKE Ankaragücü'ne 1.5 milyon euro, Allahyar için de Esteghlal'e 750 bin euro verildi. Kruse (imza parası hariç), Emre, Murat ve Rodrigues (kiralık) için kasadan bonservis parası çıkmadı. Sadece Eljif'in 'ye satışından bu rakamın 3 katı 16 milyon euro gelir gelecek.

TRANSFERLER SÜRECEK

Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, Rodrigues'in camiaya hayırlı olmasını dileyerek, "Fenerbahçe'nin ve ligin dinamiklerine uygun bir kadro kuruyoruz. Çalışmalarımız devam edecek. Kombine satışımız belli bir sayıya ulaştı. Geçen sezondan sonra bu havayı yakalamak çok önemli. İnşallah lige güzel başlayacağız ve öyle devam edeceğiz" dedi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Garry Rodrigues ilk idmanına çıktı Garry Rodrigues ilk idmanına çıktı
Eljif Elmas kadroya neden alınmadı? Eljif Elmas kadroya neden alınmadı?
Milli takım hocasından F.Bahçe'ye Eljif Elmas eleştirisi Milli takım hocasından F.Bahçe'ye Eljif Elmas eleştirisi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör