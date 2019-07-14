14 Temmuz 2019, Pazar
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estadıodeportıvo.com, 30 yaşındaki stoperin sarı-lacivertli ekibe kiralanması konusunda pazarlıkların sürdüğünü bildirdi. Kjaer'e Fransa'dan da bazı takımların ilgi gösterdiği ancak resmi teklif olmadığı dile getirildi.
Kjaer’den topbaşı
Giriş Tarihi: 14.07.2019
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmaya çalıştığı Simon Kjaer, takımı Sevilla ile yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Danimarka Milli Takımı'nda yer aldığı için takımdan ayrı izin yapan tecrübeli savunmacı, tatilinin bir bölümünü de İstanbul'da geçirmişti.
estadıodeportıvo.com, 30 yaşındaki stoperin sarı-lacivertli ekibe kiralanması konusunda pazarlıkların sürdüğünü bildirdi. Kjaer'e Fransa'dan da bazı takımların ilgi gösterdiği ancak resmi teklif olmadığı dile getirildi.
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