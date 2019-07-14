14 Temmuz 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Kjaer’den topbaşı

Kjaer’den topbaşı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.07.2019

'nin kadrosuna katmaya çalıştığı Simon , takımı Sevilla ile yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Danimarka 'nda yer aldığı için takımdan ayrı izin yapan tecrübeli savunmacı, tatilinin bir bölümünü de 'da geçirmişti.

estadıodeportıvo.com, 30 yaşındaki stoperin sarı-lacivertli ekibe kiralanması konusunda pazarlıkların sürdüğünü bildirdi. 'e 'dan da bazı takımların ilgi gösterdiği ancak resmi teklif olmadığı dile getirildi.
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