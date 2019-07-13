13 Temmuz 2019, Cumartesi
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28 yaşındaki futbolcu, Performans Antrenörü Murat Bel yönetiminde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.
Garry Rodrigues ilk idmanına çıktı
Giriş Tarihi: 13.07.2019
Fenerbahçe'nin Al Ittihad takımından satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiralık olarak ve bedelsiz bir şekilde kadrosuna kattığı Garry Rodrigues, Can Bartu Tesisleri'nde ilk antrenmanını yaptı.
28 yaşındaki futbolcu, Performans Antrenörü Murat Bel yönetiminde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.
Rodrigues idman öncesinde ise Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile birlikte Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.
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