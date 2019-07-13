13 Temmuz 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Garry Rodrigues ilk idmanına çıktı

Garry Rodrigues ilk idmanına çıktı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 13.07.2019

'nin Al Ittihad takımından satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiralık olarak ve bedelsiz bir şekilde kadrosuna kattığı , 'nde ilk antrenmanını yaptı.

28 yaşındaki futbolcu, Performans Antrenörü Murat Bel yönetiminde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

Rodrigues idman öncesinde ise Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile birlikte 'ni gezdi.

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