14 Temmuz 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Koray Şener'i unutmadı

Fenerbahçe Koray Şener'i unutmadı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.07.2019

'de geçen sezonun 11. haftasında ile arasında oynanan derbi mücadelesinde tribünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sarı-lacivertli taraftar , doğum gününde mezarı başında anıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, için İlimtepe Asri Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine Şener ailesi ile yakınlarının yanı sıra 1907 Derneği Başkanı Ruşen Çetin, 1907 Fenerbahçe Derneği Genel Sekreteri Mehmet Levent Hataylı ve çok sayıda taraftar katıldı.

Anma töreni, Kuran-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından Şener ailesinin taziyeleri kabulüyle sona erdi.



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