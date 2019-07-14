14 Temmuz 2019, Pazar
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Fenerbahçe Koray Şener'i unutmadı
Giriş Tarihi: 14.07.2019
Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonun 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi mücadelesinde tribünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sarı-lacivertli taraftar Koray Şener, doğum gününde mezarı başında anıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Koray Şener için Kocaeli İlimtepe Asri Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine Şener ailesi ile yakınlarının yanı sıra 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ruşen Çetin, 1907 Fenerbahçe Derneği Genel Sekreteri Mehmet Levent Hataylı ve çok sayıda taraftar katıldı.
Anma töreni, Kuran-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından Şener ailesinin taziyeleri kabulüyle sona erdi.
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