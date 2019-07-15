15 Temmuz 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Rodrigues’ten satışlara destek!
Güncelleme Tarihi: 15.07.2019 Giriş Tarihi: 15.07.2019
Sarı lacivertlilerin yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı isimlerden olan Garry Rodrigues, resmi açıklamanın yapıldığı anlarda Ülker Stadı'ndaydı.
Kombine satış merkezine de giden yıldız futbolcu, bir taraftarlarla da kısa süreli sohbet etti. Rodrigues daha sonra yöneticilerle birlikte stat ve müzeyi gezip, kulüp tarihiyle ilgili de bilgi aldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"