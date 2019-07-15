15 Temmuz 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Rodrigues’ten satışlara destek!

Rodrigues’ten satışlara destek!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 15.07.2019 Giriş Tarihi: 15.07.2019

Sarı lacivertlilerin yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı isimlerden olan Garry , resmi açıklamanın yapıldığı anlarda Ülker Stadı'ndaydı.

Kombine satış merkezine de giden yıldız futbolcu, bir taraftarlarla da kısa süreli sohbet etti. daha sonra yöneticilerle birlikte stat ve müzeyi gezip, kulüp tarihiyle ilgili de bilgi aldı.
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