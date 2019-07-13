13 Temmuz 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Skrtel'in acelesi yok

Skrtel'in acelesi yok
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 13.07.2019

 ile sözleşmesi biten , şu ana kadar adının anıldığı kulüplerin hepsiyle (Fenerbahçe, ) görüştüğünü ancak son aşamaya gelemediklerini söyledi.

Slovak stoper, "Normalde anlaşabilirdim ama benim de önceliklerim var. Acele karar vermek istemiyorum" dedi.

En dayanıklı Ferdi çıktı

Futbolculara yapılan dayanıklılık testlerinin sonuçları belli oldu. En iyi veriler Ferdi Kadıoğlu'na ait. 19 yaşındaki orta saha geçen sezon sadece kupada 13 dakika oynamıştı. Yanal'ın hazırlık maçlarında Ferdi'ye şans verip, değerlendirmesi bekleniyor.

Allahyar'ın şutları süper

'ın Esteghlal takımından transfer edilen Allahyar Sayyadmanesh, yeteneklerini sergilemeye başladı. Genç forvet, çalışmalarda sert ve isabetli şutları ile göz dolduruyor. Antrenmanlarda çalışkanlığı ile dikkat çeken 18 yaşındaki oyuncunun, forvette Muriç ile Kruse'yi zorlayacağı belirtiliyor.

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