Skrtel'in acelesi yok
Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Martin Skrtel, şu ana kadar adının anıldığı kulüplerin hepsiyle (Fenerbahçe, Başakşehir) görüştüğünü ancak son aşamaya gelemediklerini söyledi.
Slovak stoper, "Normalde anlaşabilirdim ama benim de önceliklerim var. Acele karar vermek istemiyorum" dedi.
En dayanıklı Ferdi çıktı
Futbolculara yapılan dayanıklılık testlerinin sonuçları belli oldu. En iyi veriler Ferdi Kadıoğlu'na ait. 19 yaşındaki orta saha geçen sezon sadece kupada 13 dakika oynamıştı. Yanal'ın hazırlık maçlarında Ferdi'ye şans verip, değerlendirmesi bekleniyor.
Allahyar'ın şutları süper
İran'ın Esteghlal takımından transfer edilen Allahyar Sayyadmanesh, yeteneklerini sergilemeye başladı. Genç forvet, çalışmalarda sert ve isabetli şutları ile göz dolduruyor. Antrenmanlarda çalışkanlığı ile dikkat çeken 18 yaşındaki oyuncunun, forvette Muriç ile Kruse'yi zorlayacağı belirtiliyor.
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