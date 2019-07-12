Fenerbahçe'de neşeli idman

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günü ikinci antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman neşeli geçti. Düz koşu ile başlayan çalışma, ısınma hareketleri ile devam etti. Top sürme çalışmaları ile devam eden antrenmanda sarı-lacivertli futbolcular ceza anlarında neşeli anlar yaşadı. Antrenmanın basına açık olan son bölümünde ise 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirildi.