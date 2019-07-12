12 Temmuz 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de neşeli idman

Fenerbahçe'de neşeli idman
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 12.07.2019

Yeni sezon hazırlıklarını 'nin Kaynaşlı ilçesindeki Tesisleri'nde sürdüren , günü ikinci antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idman neşeli geçti. Düz koşu ile başlayan çalışma, ısınma hareketleri ile devam etti. Top sürme çalışmaları ile devam eden antrenmanda sarı-lacivertli futbolcular ceza anlarında neşeli anlar yaşadı. Antrenmanın basına açık olan son bölümünde ise 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirildi.

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