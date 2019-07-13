Rodrigues Fenerbahçe'yi uçuracak

Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray’ı iki sezon önce golleri ve asistleriyle şampiyonluğa taşıyan 28 yaşındaki oyuncuya sol kanadı teslim edecek

Fenerbahçe'nin Suudi ekibi Al İttihad'dan 2 yıllığına kiralayarak, İstanbul'a getirdiği Garry Rodrigues'in bugün Topuk Yaylası'na giderek takıma katılması bekleniyor. Yeşil Burun Adalı oyuncu dün menajeri William D'avila ile birlikte kulüp binasına gitti. Burada yöneticilerle bir araya gelen ikili, sözleşme konusunda son detayları konuştu. 28 yaşındaki oyuncu yeni sezonda Ersun Yanal'ın hücumdaki en önemli kozlarından biri olacak.

SKORA KATKISI ÇOK FAZLA

Tecrübeli​ teknik adamın, Galatasaray'daki performansıyla herkesin beğenisini kazanan Garry'ye Olympiakos'a giden Valbuena'nın görevini vermesi bekleniyor. Sol kanatta görev yapacak olan Rodrigues, süratiyle topu rakip kaleye taşırken hem gol arayacak hem de Muriç ve Kruse'ye asist yapacak. Galatasaray'ın iki sezon önce elde ettiği şampiyonlukta 9 gol ve 11 asistle önemli katkı yapan yıldız, Fenerbahçe'de de aynı başarıyı kovalayacak.

GALATASARAY TARAFTARINDAN INSTAGRAM SALDIRISI

Rodrigues'in ​Fenerbahçe'ye transfer olmasına kızan Galatasaraylı taraftarlar, Hollandalı oyuncunun Instagram hesabını kapattırdı. Yıldız oyuncunun hesabı, sarı-kırmızılı taraftarlardan gelen yoğun şikayet (toplu spam) sonrası askıya alındı. Garry uzun süre ulaşılamayan hesabının tekrar açılması için başvuruda bulundu