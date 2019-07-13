Fenerbahçe Garry Rodrigues'i açıkladı
Fenerbahçe daha önce İstanbul'a getirdiği Yeşil Burun Adalı futbolcu Garry Rodrigues'i kadrosuna kattığını sosyal medya hesabından resmen duyurdu.
Sarı-lacivertli takım geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardığı ve İstanbul'a getirdiği Garry Rodrigues'i renklerine bağladı. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla iki yıl kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Fenerbahçe Rodrigues için kiralama bedeli ödemeyecek.
28 yaşındaki Yeşil Burun Adalı futbolcu geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'dan Al Ittihad'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, oyuncunun Fenerbahçe'ye transferi sonrası yıldız ismi eleştiri yağmuruna tutmuş ve Instagram hesabını şikayet ederek kapattırmıştı.
Sol kanatta forma giyen 1.73 boyundaki Rodrigues, sürati ve çalım özelliğiyle dikkat çekiyor.
13 Temmuz 2019
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