13 Temmuz 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Garry Rodrigues'i açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! Formayı giydi
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 13.07.2019 Giriş Tarihi: 13.07.2019

daha önce 'a getirdiği futbolcu 'i kadrosuna kattığını sosyal medya hesabından resmen duyurdu.

Sarı-lacivertli takım geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardığı ve 'a getirdiği 'i renklerine bağladı. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla iki yıl kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Rodrigues için kiralama bedeli ödemeyecek.

28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonun başında 'dan Al Ittihad'a olmuştu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, oyuncunun Fenerbahçe'ye transferi sonrası yıldız ismi eleştiri yağmuruna tutmuş ve Instagram hesabını şikayet ederek kapattırmıştı.

Sol kanatta forma giyen 1.73 boyundaki Rodrigues, sürati ve çalım özelliğiyle dikkat çekiyor.

Garry Rodrigues kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Garry Rodrigues'in hayatı, kariyeri...

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