13 Temmuz 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Garry Rodrigues: Şampiyonluk için her şeyi yapacağım

Rodrigues'ten ilk açıklama: Şampiyonluk...
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 13.07.2019

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Garry Rodrigues, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu sarı-lacivertlilerde şampiyonluk yaşamak istediğini ve bunun için de elinden gelen her şeyi yapacağını dile getirdi.

Fenerbahçe'nin Al Ittihad'dan transfer ettiği Yeşil Burun Adalı Garry Rodrigues, ilk açıklamalarını yaptı.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen yıldız futbolcu kulüp televizyonunda canlı yayına çıkarak transferle ilgili görüşlerini dile getirdi. Ligde şampiyonluk yaşamak istediğini söyleyen Rodrigues, şunları ifade etti;

"Fenerbahçe'ye burada dönmemde bana fırsat tanıdığı için teşekkür ediyorum. Burada şampiyon olmak için elimden geleni yapacağım. Fenerbahçe gibi büyük takımların amacı şampiyon olmaktır, benim amacım da şampiyon olmak. Bu doğrultuda elimizden geleni yapacağız. Taraftarlar da bana desteğini gösteriyor."

Fenerbahçe Garry Rodrigues transferini bu video ile duyurdu

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