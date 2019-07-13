Fenerbahçe'ye Bolu Stadı'nda coşkulu karşılama

Harun Tekin, Sadık Çiftpınar, Batuhan Yılmaz, Tolga Ciğerci, Jailson, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya, Barış Alıcı, Yusuf Mert Tunç ise yedek soyunacak.



Maç kadrosunda yer almayan Max Kruse, Vedat Muric, Hasan Ali Kaldırım, Michael Frey, Miha Zajc, Emre Belözoğlu ve Eljif Elmas da Topuk Yaylası'nda kalıp son çalışmalarını yaptılar.