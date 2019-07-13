13 Temmuz 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Bolu Stadı'nda coşkulu karşılama

F.Bahçe'ye Bolu Stadı'nda coşkulu karşılama
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 13.07.2019 Giriş Tarihi: 13.07.2019

ile özel maçta karşılaşacak olan , maçın oynanacağı 'na geldi.

Yeni sezon hazırlıklarını 'nin Kaynaşlı ilçesindkei Tesisleri'nde sürdüren , kampın son gününde Boluspor ile mücadele edecek. Atatürk Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak maç öncesinde sarı-lacivertli kafile stada ulaştı. Takımlarını karşılamak için stat girişinde toplanan Sarı-lacivertli taraftarlar, futbolculara tezahüratlarda bulundu.

MAÇ KADROSU

Bu arada Sarı-lacivertli takım sahaya; Berke Özer, Murat Sağlam, , Okan Turp, Abdülcebrail Akbulut, , , , , ve Allahyar Sayyadmanesh 11'i ile çıkacak.

Boluspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Bolu FB hazırlık maçı CANLI yayın bilgileri...

, Sadık Çiftpınar, Batuhan Yılmaz, , Jailson, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya, Barış Alıcı, Yusuf Mert Tunç ise yedek soyunacak.

Maç kadrosunda yer almayan Max Kruse, Vedat Muric, , Michael Frey, Miha Zajc, Emre Belözoğlu ve Eljif Elmas da Topuk Yaylası'nda kalıp son çalışmalarını yaptılar.

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