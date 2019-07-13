Boluspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Bolu FB hazırlık maçı CANLI yayın bilgileri...

Boluspor - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Yeni sezon hazırlıklarına erken başlayan Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Boluspor deplasmanına konuk olacak. Transfer haberleriyle yeni sezona iddialı giriş yapacağını duyuran Fenerbahçe'nin maç programı belli oldu. Peki, Boluspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Boluspor'a konuk olacak. Transfer çalışmalarıyla taraftarını heyecanlandıran Fenerbahçe son olarak Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı. Peki, Boluspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

BOLUSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Boluspor ile Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşı karşıya gelecek. Boluspor - Fenerbahçe maçı 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Mücadelenin FB TV'de yayınlanması bekleniyor.



FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ: Berke, Serdar Aziz, Okan Turp, Murat Sağlam, Abdülcebrail, Ozan Tufan, Tolgay, Mehmet Ekici, Alper Potuk, Moses, Allahyar



FENERBAHÇE'NİN YEDEKLERİ: Harun, Sadık, Batuhan, Tolga, Jailson, Ferdi, Muhammed Gümüşkaya, Barış, Yusuf Mert

ZONGULDAKLI HAKEM FENERBAHÇE MAÇINDA GÖREV YAPACAK

Merkez Hakem Kurulu B Klasman Yardımcı Hakemi Taygun Tasalı'yı yeni sezon hazırlıkları Düzce Topuk Yaylasında sürdüren Fenerbahçe'nin TFF 1.Lig takımı Boluspor'la yapacağı hazırlık maçına görevlendirdi.

9 yıllık kariyerinde ilk kez Fenerbahçe maçına çıkacak olan Tasalı, bu önemli maçta görev almanın mutluluğunu yaşıyor.

7 HAZIRLIK MAÇI

Fenerbahçe, 2019-2020 sezonu öncesi 7 hazırlık karşılaşması yapacak.

Hazırlık maçlarının programı şu şekilde:

13 Temmuz Cumartesi:

Fenerbahçe-Boluspor

18 Temmuz Perşembe:

Fenerbahçe-Ümraniyespor

22 Temmuz Pazartesi:

Fenerbahçe-Wolfsburg

25 Temmuz Perşembe:

Fenerbahçe-Hertha Berlin

30 Temmuz Salı:

Fenerbahçe-Bayern Münih

31 Temmuz Çarşamba:

Fenerbahçe-Real Madrid veya Tottenham

7 Ağustos Çarşamba:

Fenerbahçe-Cagliari

FENERBAHÇE TRANSFERDE ERKEN DAVRANDI

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da yaptığı kamp çalışmaları ile başlayan Fenerbahçe, ikinci etabını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürdü. 3-13 Temmuz tarihleri arasında Ersun Yanal yönetiminde çalışmalar yapan sarı-lacivertli ekip, kampın son gününde bu akşam saat 19.00'da Boluspor ile hazırlık maçı yapıp İstanbul'a dönecek.



Yeni sezon çalışmalarına Avusturya ve Almanya'da düzenlenecek hazırlık maçları ile devam edecek olan sarı-lacivertliler, İstanbul'da 7 Ağustos'ta İtalya'nın Cagliari ekibi ile karşılaşacak, 11Ağustos'ta ise son hazırlık maçını yapacak.

YENİ TRANSFERLERİN BAZILARI KAMPA YETİŞTİ

Geçen sezon yaptığı hataları tekrarlamamaya çalışan Fenerbahçe Yönetimi bu kez elini çabuk tuttu. Geçen sezon başında kamplara yetiştirilemeyen yeni transferler form tutma ve uyum konusunda geç kalmıştı. Şimdi ise Vedat Muriç, Kruse, Emre Belözoğlu kadroya erken katıldı ve az da olsa takımla kampta çalışma fırsatı buldu.