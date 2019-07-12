12 Temmuz 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Peter Crouch futbolu bıraktı

Peter Crouch futbolu bıraktı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 12.07.2019

İngiliz futbolcu Peter Crouch, aktif futbol hayatını noktaladığını duyurdu.

Kariyerinde Portsmouth, , Liverpool, ve 'nin de aralarında yer aldığı 11 kulüpte forma giyen 38 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından futbolu bıraktığını açıkladı.

kariyerinde 108 kez fileleri havalandıran Crouch, Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşadığı Liverpool formasıyla 2007 yılında da UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde oynadı.

Deneyimli futbolcu, İngiltere Milli Takımı'nda 42 maçta şans buldu ve 22 gol attı.

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