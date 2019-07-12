Fenerbahçe Beko Leo Westermann ile 2 yıllık sözleşme imzaladı! Son dakika haberleri

Daha önce Kostas Sloukas ve Luigi Datome ile sözleşme uzatan, Fransız yıldız Nando de Colo'yu transfer eden Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'tan Leo Westermann ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı. Son dakika haberine göre; transfer resmen açıklandı.

Nando De Colo'yu renklerine bağlayarak Avrupa'nın en önemli imzalarından birini atan Fenerbahçe Beko, bir başka Fransız gard Leo Westermann ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Zalgiris Kaunas'ta forma giymişti. Westermann, Joffrey Lauvergne ve De Colo'nun ardından sarı lacivertlilerin üçüncü Fransız oyuncusu oldu.

26 yaşındaki Fransız oyun kurucu geride bıraktığımız THY EuroLeague sezonunda Zalgiris Kaunas formasıyla 6,4 sayı ve 2,8 asist ortalamalarını elde etti.

Fenerbahçe'nin Zalgiris'e belli bir miktar buy-out (fesih ücreti) ödeyeceği Litvanya basınında yer aldı. Hatırlanacağı gibi geçen sezon Fenerbahçe Beko forması giyen iki önemli isim Marko Guduric ve Nicola Melli, NBA ekiplerine transfer olarak sarı-lacivertlilerden ayrılmışlardı.

Fenerbahçe'nin birkaç rötuşla Euroleague şampiyonluğu hedefiyle kadrosuna son şekli vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, Fransız oyun kurucu Leo Westermann ile iki yıllığına anlaştı.

24 Temmuz 1992 tarihinde Haguenau'da dünyaya gelen 1.98 boyundaki başarılı oyun kurucu Leo Westermann, 2020-2021 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko forması giyecektir.

Bu anlaşmanın kulübümüze ve Leo Westermann'a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."