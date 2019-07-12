12 Temmuz 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Kjaer kiralanıyor

Kjaer kiralanıyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 12.07.2019

Kanarya, Danimarkalı stoper için teması sürdürüyor... 30 yaşındaki oyuncunun, ’dan 1 yıllığına kiralanması formülü öne çıktı

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbah çe, defansı da tahkim etmek için çalışmalara devam ediyor. Stoper için gündemde olan Simon 'in kiralanması için 'ya teklif sunulduğu ve yanıt beklendiği bildirildi. "Diariodesevilla" sitesi, savunmadaki iki pozisyonda 7 oyuncusu bulunan Sevilla'nın Kjaer'i gözden çıkardığını belirtirken, deneyimli ismin F.Bahçe'ye gitme olasılığının giderek yükseldiği kaydedildi. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Kjaer, geçen sezon Sevilla'da ligde 26 maça çıktı.
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