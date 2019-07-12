12 Temmuz 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Kjaer kiralanıyor
Giriş Tarihi: 12.07.2019
Kanarya, Danimarkalı stoper için teması sürdürüyor... 30 yaşındaki oyuncunun, Sevilla’dan 1 yıllığına kiralanması formülü öne çıktı
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbah çe, defansı da tahkim etmek için çalışmalara devam ediyor. Stoper için gündemde olan Simon Kjaer'in kiralanması için Sevilla'ya teklif sunulduğu ve yanıt beklendiği bildirildi. "Diariodesevilla" sitesi, savunmadaki iki pozisyonda 7 oyuncusu bulunan Sevilla'nın Kjaer'i gözden çıkardığını belirtirken, deneyimli ismin F.Bahçe'ye gitme olasılığının giderek yükseldiği kaydedildi. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Kjaer, geçen sezon Sevilla'da ligde 26 maça çıktı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"