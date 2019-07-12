Fenerbahçe'nin Mahmut ve İrfan ısrarı

Başakşehir ile Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci için de pazarlıklar devam ediyor.

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Sarı-lacivertli yönetimin, görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği gelen haberler arasında. İki oyuncunun transferi halinde Jailson ve Miha Zajc'ın satılacağı belirtiliyor. İki oyuncuya da ciddi teklifler olduğu ifade ediliyordu.