12 Temmuz 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Khedira'dan yanıt bekleniyor

Khedira'dan yanıt bekleniyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 12.07.2019

İtalyan basını, ’un ’yı gözden çıkardığını yazdı. F.Bahçe’nin teklifi için kararı oyuncunun vereceği belirtildi

''nin 'ya teklif yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Sky Sport, 'un 32 yaşındaki Alman maestroyu tutmak için birşey yapmayacağını yazarken, geleceği ile ilgili kararı Khedira'nın vereceğini belirtti. İtalyan ekibinin orta sahaya Ramsey ve Rabiot'u aldığını hatırlatan site, yeni hoca Maurizio Sarri'nin de Khedira'yı ilk onbirde düşünmediğini vurguladı.

SIKI SAĞLIK KONTROLÜ

Khedira'nın transferinde en büyük sorun olarak yıllık 8 milyon euro'yu bulan ücreti gösteriliyor. Geçen yıl kalp sorunu, diz+ayak bileği sakatlığı gibi önemli sıkıntılar yaşaması da endişe kaynağı. Sakatlık konusunda Fenerbahçe'nin sıkı bir araştırma yapması bekleniyor. Khedira'nın bonservisini bedelsiz alma olasılığının bulunduğu, bu takdirde girişimlerin hız kazanacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Juventus'ta sakatlıklarla boğuşan Khedira, 17 maçta sahaya çıkabildi ve 2 gol attı. Alman Milli Takımı'nda 77 kez görev yapan deneyimli futbolcu, VFB Stuttgart ve 'de de forma giydi .

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