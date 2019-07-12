12 Temmuz 2019, Cuma
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Fenerbahçe'den basketbolda yeni bomba
Giriş Tarihi: 12.07.2019
Nando De Colo transferiyle büyük ses getiren Fenerbahçe Beko, yeni bir bombaya imza atmaya hazırlanıyor.
Sarı-lacivertliler, son olarak NBA'de Phoenix Suns forması giyen Quincy Acy'yi kadrosuna katmayı hedefliyor. 3 ve 4 numaralı pozisyonlarda oynayan 28 yaşındaki 2 metrelik oyuncu, Toronto, Sacremonto, New York Knicks, Dallas ve Brooklyn formaları giydi.
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