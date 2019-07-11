Fenerbahçe günün ikinci antrenmanını yaptı

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri’nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, günü akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 18.30'da başlayan antrenmanda salonda denge ve kuvvet çalışmaları yapıldı. İdman, sakatlık önleyici çalışmalar ve sıçrama testiyle sona erdi. U19 Takımı da çalışmasını koordineli olarak gerçekleştirdi.

Sarı lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.