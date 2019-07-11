11 Temmuz 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe günün ikinci antrenmanını yaptı

Fenerbahçe günün ikinci antrenmanını yaptı
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 Giriş Tarihi: 11.07.2019

’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Tesisleri’nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , günü akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör yönetiminde saat 18.30'da başlayan antrenmanda salonda denge ve kuvvet çalışmaları yapıldı. İdman, sakatlık önleyici çalışmalar ve sıçrama testiyle sona erdi. U19 Takımı da çalışmasını koordineli olarak gerçekleştirdi.

Sarı lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

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