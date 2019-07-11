11 Temmuz 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Vedat Muriç: "Sanki yıllardır bu çatı altındayım"

Sanki yıllardır bu çatı altındayım
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 11.07.2019

Futbol Takımı'nın yeni transferi Vedat Muriç, sarı-lacivertli taraftarları mutlu edecek sonuçlar almak için mücadele vereceklerini söyledi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'nin Kaynaşlı ilçesindeki Tesisleri'nde kampta bulunan 'nin Kosovalı oyuncusu Muriç, "Sanki yıllardır bu çatı altındayım. Ne kadar doğru karar verdiğimi bir kez daha anladım." ifadelerini kullandı.

Yeni sezon değerlendirmesinde bulunan Muriç'in, "Takıma katıldığım andan itibaren Fenerbahçe'nin büyüklüğünü çok daha iyi anladım. Teknik ekibimiz ve takım arkadaşlarım uyum sürecimi oldukça kolaylaştırıyor. Heyecanım ve aidiyetim her geçen gün artarken, alışma sürecim de hızlanıyor. Teknik direktörümüz liderliğinde sezon öncesi çalışmalarımız oldukça sıkı geçiyor. Takım arkadaşlarımla antrenmanlarda en iyisini vererek sezona hazırlanıyoruz." değerlendirmesini yaptığı aktarıldı.

Taraftarların kampa yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çeken Kosovalı oyuncunun, "Bu desteği karşılıksız bırakmak istemiyoruz. Hocamızın yönetiminde bu yıl formamızı en iyi şekilde taşımak, taraftarlarımızı mutlu edecek sonuçlar almak için sahaya çıkacağız." açıklamasında bulunduğu paylaşıldı.

Taraftarların kendisini milli atlet 'e benzettiğine dikkati çeken Muriç'in, "Taraftarlarımızın paylaşımlarını sosyal medyada gördüm. Ben de benzediğimizi düşünüyorum, çok haklılar. En büyük noktamız, ikimizin de bu büyük kulübün çatısı altında, bu kutsal formayı taşıyor ve Fenerbahçe'nin başarısı için ter döküyor olmamız. Ramil Guliyev'e çalışmalarında başarılar diliyorum." şeklinde konuştuğu belirtildi.



Kaynak: AA
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